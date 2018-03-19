نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير العدل الإيطالي ملف المصالحة

نائب رئيس الوزراء يبحث مع وزير العدل الإيطالي ملف المصالحة
الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
بحث الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، مع وزير العدل الإيطالي اندريا اورلاندو، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وبحث الطرفان، ملف المصالحة الفلسطينية، وموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكذلك سبل التعاون بين إيطاليا وفلسطين في المجالات المختلفة.

وثمن د. أبو عمرو، دور الجمهورية الإيطالية في دعم القضية الفلسطينية في العديد من المجالات، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون والدعم.

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