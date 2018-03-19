برهوم: منفذو تفجير موكب الحمد الله هدفهم تفاقم معاناة سكان غزة

برهوم: منفذو تفجير موكب الحمد الله هدفهم تفاقم معاناة سكان غزة
الناطق باسم حماس - فوزي برهوم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة (حماس)، فوزي برهوم: إن "من خطط لحادثة تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في شمال القطاع، كان يهدف إلى مفاقمة معاناة سكان غزة، وأهلها الصامدين بفرض مزيد من العقوبات عليهم، ومن يقرر الانفصال بالضفة الغربية عن الوطن".

واعتبر برهوم، وفق ما أوردت صحيفة (القدس) المحلية، أن "غزة لن تكون ضحية التنافس بين مسؤولي السلطة الفلسطينية من أجل صناعة أمجاد وهمية، وإرضاء الاحتلال الإسرائيلي"، وفق تعبيره.

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