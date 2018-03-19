(أونروا): إعادة إعمار 59 مسكناً مدمراً كلياً في قطاع غزة الشهر الماضي

رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، اليوم الاثنين: إنها أنهت الشهر الماضي إعادة إعمار 59 مسكناً مدمراً كلياً في قطاع غزة.



جاء ذلك، في تقرير الوضع الطارئ الذي أصدرته المنظمة الأممية اليوم الاثنين، والذي أشارت فيه إلى نشاطات إعادة الإعمار في شباط/ فبراير 2018.



وفيما يتعلق بموضوع الحالات المنجزة، جاء في التقرير، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 59 مسكناً مدمراً كلياً.



أما فيما يخص صرف الدفعات النقدية، فقد أورد التقرير، أنه إجمالاً صرفت (أونروا) حوالي 2.8 مليون دولار كمساعدات للإيواء.



وتضمن المبلغ حسب التقرير، إعادة الإعمار: 2,684,179 دولاراً، وأعمال الإصلاحات: 98,743 دولاراً.