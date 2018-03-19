زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين قبالة سواحل القطاع





وقد أطلقت الزوارق الحربية، النار صوب مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب قطاع غزة، وفتحت المياه العادمة تجاههم، ولاحقتهم داخل مسافة أقل من المسموح لهم بالصيد فيها، بحسب ما جاء على موقع (صحيفة القدس).



وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي، استهداف الصيادين قبالة سواحل القطاع بإطلاق النار تجاههم ومحاولة اعتقالهم دون أي أسباب.





رام الله - دنيا الوطناستهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، بنيران رشاشاتها صباح اليوم الاثنين، مراكب الصيادين، قبالة سواحل قطاع غزة.