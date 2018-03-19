التربية تناقش مسودة المعايير المهنية للمشرف التربوي

رام الله - دنيا الوطن

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال هيئة تطوير مهنة التعليم يوم الاثنين، ورشة عمل لمناقشة مسودة المعايير المهنية للمشرف التربوي، بحضور رؤساء أقسام الإشراف في مديريات التربية والتعليم العالي، ومشرفين اثنين من كل مديرية.



وقال منسق هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر: إن هذه المسودة للمعايير المهنية للمشرفين التربويين، تأتي ضمن توجهات الوزارة التطويرية، وأن هذه المعايير تشكل المرآة للمشرف لمتابعة المعلمين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية.



من جانبها، أشارت مسؤول المعايير في الهيئة هدى أحمد إلى أهمية هذه المعايير، ودورها في تحفيز الإبداع والتميز، والآلية التي تم فيها تشكيل لجنة الإعداد ومنهجية العمل، حتى خرجت مسودة النقاش على هذه الصورة، مبديةً الاستعداد لاستقبال التغذية الراجعة من الحضور من أجل التعديل أو الإضافة على هذه المسودة.



من جهته، شكر رئيس قسم الإشراف التربوي أيمن حمامرة هيئة تطوير مهنة التعليم، واللجنة التي ساعدت في إعداد هذه المسودة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي ضمن التوجهات التطويرية الشاملة التي تقوم بها الوزارة في الميدان التربوي.



وتم خلال الورشة، توزيع الحضور إلى مجموعات لمناقشة كل معيار على حدة، وتسجيل الملاحظات حوله.



يشار إلى أن أعضاء لجنة المعايير هم: هدى أحمد، وأيمن حمامرة، وختام سكر، وخالد النجار، وعادل فوارعة، وهنية نزال، وأيمن حسين، وخالدة ياسين.