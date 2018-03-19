القوات العراقية تعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم الدولة جنوبي الموصل

وقال النقيب شاكر الوندي، من الخلية الاستخباراتية بشرطة نينوى، لوكالة (الأناضول): "إن قوة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب، تساندها قوة من جهاز الشرطة المحلية، فقد تمكنت من محاصرة داؤود محمد صالح والملقب بـ (الشديد)، في منزل بجزيرة الشورة جنوبي الموصل".



وأضاف: "المعتقل مسؤول عن مصادرة جميع بيوت منتسبي الأمن جنوبي الموصل، والتي يزيد عددها عن ألف وسرقة محتوياتها، فضلاً عن مصادرة مئات المنازل داخل الموصل وأطرافها، فضلاً عن تلطخ يداه بدماء المدنيين والمنتسبين".



وأشار الوندي إلى أن العملية كانت نوعية، ولم تسفر عن تسجيل أي خسائر مادية، وأنه جرى تسليمه إلى قيادة الشرطة المحلية في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون.



وعن مستجدات الوضع الأمني داخل الموصل، قال العقيد أحمد الجبوري من عمليات نينوى (الجيش): "إن "جهاز مكافحة الإرهاب، ألقى القبض على أشخاص مشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة".



ولفت إلى أن الجهاز نصب كمائن على أطراف المحور الجنوبي الغربي للموصل وخلال 72 ساعة، استطاع اعتقال 30 شخصاً في أحياء (التنك، واليابسات، والمحمرة) يشتبه بانتمائهم للتنظيم.



وأوضح الجبوري، أن بعض المناطق في المحور الغربي للموصل، تشهد عودة بعض عائلات المنتمين لتنظيم الدولة من جديد إلى منازلها، وأن الوضع تحت المراقبة في سبيل اتخاذ الآلية الصحيحة للتعامل مع أي طارئ.



وأعلن العراق في كانون الأول/ ديسمبر عن استعادة جميع أراضيه من قبضة تنظيم الدولة، الذي كان سيطر عليها في 2014، والتي كانت تقدر بثلث مساحة البلاد، إثر حملات عسكرية متواصلة منذ ثلاث سنوات، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



ولا يزال تنظيم الدولة، يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل عام 2014.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر أمني عراقي، أن القوات العراقية، اعتقلت اليوم الاثنين، قيادي بارز في تنظيم الدولة، كان يشغل منصب ما يسمى بـ (مسؤول مصادرة أملاك المرتدين) في محافظة نينوى.