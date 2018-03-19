فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء

فيديو: الجيش المصري ينشر مقاطع للقتال في سيناء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أن 30 مسلحاً قتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث: إنه تم العثور بحوزة القتلى على أسلحة نارية وأجهزة اتصال لاسلكية.

ووفق البيان رقم (16)، فقد أعلن الجيش المصري، عن نتائج العملية العسكرية الشاملة لملاحقة المسلحين وأوكارهم، مضيفًا أنه خلال الأيام الخمسة الماضية، تمكنت من القضاء على خلية مسلحة مكونة من ستة مسلحين لدى اختبائهم بأحد المنازل المهجورة، بدائرة قسم أول العريش بشمال سيناء، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، وضبط بحوزتهم ثلاث بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير.

 وقال البيان، وفق ما نقلت (سكاي نيوز): إن قوات الجيش المصري، تمكنت من تدمير سيارة دفع رباعي مفخخة، واستهداف وتدمير 12 هدفاً، تمثل أوكاراً تستخدمها العناصر، كما تم تدمير عربة مفخخة تحتوي على كميات كبيرة من المواد المتفجرة، أثناء محاولة اقتحام ارتكاز أمني جنوب غرب مدينة العريش.

إلى ذلك، تم تدمير 386 وكراً ومخزناً وخندقاً بمناطق العمليات بشمال ووسط سيناء، عُثر بداخلها على مجموعة من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وقطع غيار السيارات والدراجات النارية، وأجهزة اتصال لاسلكية، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة والوقود، والمستلزمات الطبية الميدانية.

 

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