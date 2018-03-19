صحيفة: ترامب لا يثق بموظفي البيت الأبيض

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية: إن الرئيس دونالد ترامب، وجه كبار موظفيه بالتوقيع على تعهدات تلزمهم بعدم الكشف عن أي معلومات عقب التسريبات التي حدثت في الأشهر الأولى من ولايته.



وحسب الصحيفة، نصت التعهدات على أن يدفع المسؤولون غرامات مالية في حال كشفوا عن معلومات سرية، تتعلق بالبيت الأبيض أو ترامب لوسائل الإعلام، حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.



وأشارت روث ماركوس، نائبة رئيس تحرير صفحة الرأي بالصحيفة، إلى أن مسودة التعهدات، قضت بدفع المخالفين غرامة مالية تقدر بعشرة ملايين دولار عن كل مخالفة لوزارة الخزانة، مضيفةً أن المسؤولين، وافقوا في نهاية الأمر على توقيع التعهدات، بعد أن خلصوا إلى أنه من المرجح، أن يتعذر تطبيقها.



وسبق أن ألزم ترامب مسؤولي حملته الانتخابية بالتوقيع على تعهدات مشابهة، وتساءل خبراء قانونيون حينها عما إذا كانت مثل هذه الاتفاقيات شرعية، في ضوء ما يكفله الدستور الأمريكي من حرية التعبير.