بلغت قوته 5 درجات.. زلزال يضرب جنوب إيران

بلغت قوته 5 درجات.. زلزال يضرب جنوب إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت منطقة كوناوه التابعة لولاية بوشهر جنوبي إيران صباح اليوم الاثنين، لزلزال بقوة 5 درجات على مقياس (ريختر).

وبحسب مركز علم الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي في جامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 08:00 بتوقيت طهران، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وقال المركز: "إنّ عمق الزلزال بلغ 11 كيلو متراً تحت الأرض".

ولم يصدر حتى الساعة، أي تصريحات أو بيانات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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