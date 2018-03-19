بلغت قوته 5 درجات.. زلزال يضرب جنوب إيران

تعرضت منطقة كوناوه التابعة لولاية بوشهر جنوبي إيران صباح اليوم الاثنين، لزلزال بقوة 5 درجات على مقياس (ريختر).





وبحسب مركز علم الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي في جامعة طهران، فإنّ الزلزال وقع في تمام الساعة 08:00 بتوقيت طهران، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).



وقال المركز: "إنّ عمق الزلزال بلغ 11 كيلو متراً تحت الأرض".



ولم يصدر حتى الساعة، أي تصريحات أو بيانات حول وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.





رام الله - دنيا الوطن