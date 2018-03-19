الإحصاء تعلن وضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي



القطاع الاقتصادي















الأرصدة حسب نوع



الاستثمار



قطاع السلطات النقدية (سلطة النقد)







القطاع الحكومي



قطاع البنوك



القطاعات الأخرى المجموع



قطاع الشركات المالية غير المصرفية وقطاع الشركات غير المالية وقطاع المؤسسات الأهلية



قطاع الأسر المعيشية



وضع الاستثمار الدولي (صافي)* 887 -957 2,902 -547 -912 1,373 مجموع الأصول الخارجية 887 85 4,752 665 66 6,455 الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج 0 0 0 379 43 422 استثمارات الحافظة في الخارج 90 0 836 129 0 1,055 الاستثمارات الأخرى في الخارج: 351 85 3916 157 23 4,532 منها: عملة وودائع** 351 0 3836 0 23 4,210 الأصول الاحتياطية 446 0 0 0 0 446 مجموع الخصوم الأجنبية 0 1042 1850 1212 978 5,082 الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين 0 0 937 788 978 2,703 استثمارات الحافظة الأجنبية في فلسطين 0 0 310 354 0 664 الاستثمارات الأخرى الأجنبية في فلسطين: 0 1042 603 70 0 1,715 منها: قروض من الخارج 0 1042 0 43 0 1,085 منها: عملة وودائع*** 0 0 603 0 0 603 ملاحظات



- البيانات في الجدول أعلاه مقربة لأقرب عدد صحيح.



- البيانات لا تشمل قيمة الأراضي المملوكة لغير المقيمين.



* وضع الاستثمار الدولي (صافي): يساوي مجموع الأصول الخارجية مطروحاً منها مجموع الخصوم الأجنبية.



** عملة وودائع: الإيداعات المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني.



*** عملة وودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المقيمة.





القطاع الاقتصادي الرصيد في نهاية الربع الثالث 2017 الرصيد في نهاية الربع الرابع 2017 الحكومة العامة 1,035 1,042 قصير الأجل 66 77 طويل الأجل 969 965 السلطات النقدية 0 0 قصير الأجل 0 0 طويل الأجل 0 0 البنوك 699 603 قصير الأجل 343 368 طويل الأجل 356 235 القطاعات الأخرى 70 70 قصير الأجل 3 3 طويل الأجل 67 67 الاستثمار المباشر (الاقتراض ما بين الشركات التابعة المنتسبة) 5 5 خصوم الدين لمؤسسات منتسبة 0 0 خصوم الدين لمستثمرين مباشرين 5 5 إجمالي رصيد الدين الخارجي 1,809 1,720

رام الله - دنيا الوطنأصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الرابع 2017، وذلك ضمن الإصدار الدوري لوضع الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان.وقد أشارت النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين الخارجي لفلسطين إلى أن أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين حتى نهاية الربع الرابع من العام 2017 قد فاقت أرصدة الاستثمارات الخارجية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية – الالتزامات الأجنبية) بقيمة بلغت 1,373 مليون دولار أمريكي. وقد استحوذت الإيداعات النقدية المحلية في البنوك الخارجية، إضافة إلى النقد الأجنبي الموجود في الاقتصاد الفلسطيني على النصيب الأكبر وبما نسبته 65.2% من إجمالي قيمة الأصول الخارجية.فقد أظهرت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 6,455 مليون دولار أمريكي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 6.5%، واستثمارات حافظة 16.3%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 70.3%، وأصول احتياطية 6.9%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 73.6% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.في المقابل بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,082 مليون دولار أمريكي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 53.2%، واستثمارات حافظة 13.1%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) 33.7%. وعلى المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع البنوك حوالي 36.4% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.كما أشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 1,720 مليون دولار أمريكي. موزعة بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 60.5%، وقطاع البنوك بنسبة 35.1%، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 4.1%، والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة بنسبة 0.3%.تجدر الإشارة إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى. وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/ السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.جدول 1: رصيد وضع الاستثمار الدولي للقطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربع الرابع 2017 )القيمة بالمليون دولار أمريكيجدول 2: إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية في فلسطين، (نهاية الربعين الثالث والرابع من العام 2017)القيمة بالمليون دولار أمريكي