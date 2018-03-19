ضميري: نرفض تشكيل لجنة دولية للتحقيق باستهداف موكب رئيس الوزراء

ضميري: نرفض تشكيل لجنة دولية للتحقيق باستهداف موكب رئيس الوزراء
اللواء عدنان الضميري
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان ضميري: إنه يرفض أن تحقق حركة حماس في حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، معتبراً أن الحركة قصرت بعملية التأمين المطلوبة لموكب رئيس الوزراء، رافضاً تشكيل لجنة دولية للتحقيق.

وأضاف ضميري، لإذاعة صوت فلسطين الرسمية: "حركة حماس متهمة بما حدث من محاولة اغتيال لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في قطاع غزة".

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