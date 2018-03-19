من تونس "سيف القذافي" يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

من تونس "سيف القذافي" يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟
سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي
رام الله - دنيا الوطن
يعقد تيار سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في العاصمة التونسية، مؤتمراً صحفياً لطرح ما يسمى البرنامج الإصلاحي المستقبلي، وسط توقعات بأن يُرشح سيف الإسلام، نفسه في الانتخابات الرئاسية الليبية.

ويعقد المؤتمر ويديره أيمن بوراس، المكلف بما يسمى "البرنامج السياسي الإصلاحي" لسيف القذافي، كون الأخير لم يعرف مكانه منذ الإفراج عنه في حزيران/ يونيو 2017 حتى هذه اللحظة، دون كشف السلطات الليبية عن مصيره.

وسيحضر المؤتمر شخصيات قانونية ليبية، للحديث عما أسموه "رؤية سيف القذافي لتفعيل المصالحة الوطنية، وكذلك مناقشة آخر تطورات المشهد الليبي، وفق صحيفة محلية.

ووفق موقع (عربي 21) فإن المؤتمر، وما يماثله، ما هي إلا حملة "تسويقية" لنجل القذافي، حتى يتم طرح اسمه كمرشح في انتخابات الرئاسة الليبية المزمع إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري، لكن لن يتم ذلك إلا بعد تسوية وضع "سيف" مع المحكمة الجنائية الدولية. 

فيديو.. روسيا اليوم: سيف الإسلام القذافي طليق.. من عفا عنه؟

 

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