بعد نفق الأمس.. مخاوف تنتاب مستوطني غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطن

نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أمس، زعمت أنها أحبط محاولة قامت بها حركة (حماس) لترميم نفق هجومي في منطقة (كيرم شالوم).



وأضافت يديعوت: اعتاد سكان غلاف غزة على هذا الوضع، لكنهم يتخوفون من وقوع حادث أمني، لا يتم التعامل معه فوراً، خاصة في ظل مشاكل الاتصال عبر الشبكات الخلوية.



وقال المستوطن عميت كسفي، من سكان كيبوتس، لصحيفة (يسرائيل هيوم): "للأسف تعودنا على هذا الوضع، الأمر مخيف من جهة، بسبب وجود الأنفاق، ولكن من جهة أخرى هناك من يعثر عليها، الأمر المثير للخيبة هو أن الجانب الثاني يواصل حفر الأنفاق بدلاً من الانشغال في الأمور الحقيقية للحياة".



أما المستوطن دانئيل متري فقد قال: إنه يتخوف من سيناريو مرعب، وهو ألا يكتشف الجيش أحد الأنفاق، فيدفع السكان الثمن، ووفقاً لأقواله "في كل مرة يتم فيها اكتشاف نفق متجه إلى الدولة، يسود الخوف.



وأضاف: ماذا سيحدث في اليوم الذي سيفوتون فيه أحد الأنفاق؟ إذا لاحت لهم فرصة تنفيذ عملية كبيرة، ولديهم نفق ناشط، فإنهم لن يرسلوا مسلح واحد، بل 30 أو 40 مسلحًا سيأتون مع القنابل وصواريخ لاو".



وأكد أنه يتخوف على سلامة ابنته، ابنة الرابعة من العمر، التي تتعلم في كيبوتس (نير يتسحاق)، خاصة في ضوء مشاكل الاتصال الخليوي في المنطقة.