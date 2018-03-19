محيسن: حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول استهداف موكب رئيس الوزراء

محيسن: حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول استهداف موكب رئيس الوزراء
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح - جمال محيسن
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، أن القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها الموسع، مساء اليوم الاثنين، ستناقش استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنها ستتخذ إجراءات تتناسب مع هذا العمل.

وقال محيسن، في تصريحات إذاعية: إن "حركة حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول العملية"، معتبراً أنها "تحاول دائماً الالتفاف حول أي عمل تقوم به"، وفق تعبيره.


وأضاف: "أتصور أنه سيكون هناك إجراءات تتناسب مع العمل الإجرامي الكبير الذي أقدمت عليه"، مشدداً على أنه "لا يجوز أن يمر دون خطوات رادعة لمواجهته بالنسبة لحماس".

وحول طبيعة الخطوات، قال: "يُترك للرئيس أبو مازن تقدير ما المطلوب اتخاذه من إجراءات"، موضحاً أنه ستتم من خلال الحكومة.

وتابع: "لولا العناية الإلهية لكانت تبعات الحادثة أكبر بكثير" ولابد أن تُتخذ إجراءات رادعة وحاسمة في مواجهة هذا العمل الذي قامت به حماس".

أخبار ذات صلة

هرئيل: إسرائيل تكتشف الأنفاق.. وحماس تشعل الحدود بالعبوات الناسفة

هرئيل: إسرائيل تكتشف الأنفاق.. وحماس تشعل الحدود بالعبوات الناسفة

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

بعد نفق الأمس.. مخاوف تنتاب مستوطني غلاف غزة

بعد نفق الأمس.. مخاوف تنتاب مستوطني غلاف غزة

بزعم تهريبه أسلحة للضفة.. إسرائيل تعتقل موظفاً بالقنصلية الفرنسية في القدس

بزعم تهريبه أسلحة للضفة.. إسرائيل تعتقل موظفاً بالقنصلية الفرنسية في القدس

مساء اليوم.. اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في رام الله

مساء اليوم.. اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

17 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في (رامون)

17 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في (رامون)

حادث سير بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالخليل

حادث سير بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالخليل

عربي

من تونس &#34;سيف القذافي&#34; يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

من تونس "سيف القذافي" يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

مالك مجموعة (mbc) يكشف كواليس احتجازه في فندق (ريتز كارلتون)

مالك مجموعة (mbc) يكشف كواليس احتجازه في فندق (ريتز كارلتون)

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

منوعات

فيديو: حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها

فيديو: حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها

فيديو وصور: تعرف على &#34;حبيب&#34; الفلسطينية جيجي حديد الجديد

فيديو وصور: تعرف على "حبيب" الفلسطينية جيجي حديد الجديد

براءة مني عراقي من تهمة &#34;خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري&#34;

براءة مني عراقي من تهمة "خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري"

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير