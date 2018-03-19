محيسن: حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول استهداف موكب رئيس الوزراء

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جمال محيسن، أن القيادة الفلسطينية خلال اجتماعها الموسع، مساء اليوم الاثنين، ستناقش استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنها ستتخذ إجراءات تتناسب مع هذا العمل.



وقال محيسن، في تصريحات إذاعية: إن "حركة حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول العملية"، معتبراً أنها "تحاول دائماً الالتفاف حول أي عمل تقوم به"، وفق تعبيره.





وأضاف: "أتصور أنه سيكون هناك إجراءات تتناسب مع العمل الإجرامي الكبير الذي أقدمت عليه"، مشدداً على أنه "لا يجوز أن يمر دون خطوات رادعة لمواجهته بالنسبة لحماس".



وحول طبيعة الخطوات، قال: "يُترك للرئيس أبو مازن تقدير ما المطلوب اتخاذه من إجراءات"، موضحاً أنه ستتم من خلال الحكومة.



وتابع: "لولا العناية الإلهية لكانت تبعات الحادثة أكبر بكثير" ولابد أن تُتخذ إجراءات رادعة وحاسمة في مواجهة هذا العمل الذي قامت به حماس".