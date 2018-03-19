مساء اليوم.. اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في رام الله

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تعقد القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً، يشمل كافة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية إلى جانب قيادات الفصائل، ووزراء من حكومة التوافق.



وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن اجتماعاً موسعاً سيجري عقده مساء اليوم في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.



وأضاف رأفت، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع سيضم اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، وعدداً من وزراء الحكومة.



وأشار إلى أن اجتماع القيادة سيبحث التحرك الأمريكي المساند لسياسة الاحتلال، وذلك عقب مؤتمر البيت الأبيض، الذي عقد تحت حجة اغاثة غزة من الوضع الحالي، وحضره عدد من الدول العربية، لافتاً إلى أن ذلك المؤتمر يمهد لصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.



وبين رأفت، أن الاجتماع سيبحث اجراءات الاحتلال اليومية في القدس الشرقية وتوسيع المستعمرات وسياسة الاعدامات والاعتقالات التي تتم يوميًا.



وأضاف أن الاجتماع سيتوقف عند مسألة اتفاق المصالحة وإلى أين وصل تنفيذه، وكذلك كل القضايا التي يجب أن يُأخذ توجهات تجاهها في مواجهة السياسية الإسرائيلية والأمريكية.



وتابع: "سيناقش الاجتماع قرار التنفيذية الذي اتخذته مؤخرًا بعقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/ابريل المقبل، والتحضيرات الجارية لعقده، مبينًا أن "ما ستتوصل له الفصائل سيعرض على اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون؛ لإقرار التوصيات من أجل رفعها للوطني".