مساء اليوم.. اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في رام الله

مساء اليوم.. اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في رام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن تعقد القيادة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً، يشمل كافة الهيئات والمؤسسات الفلسطينية إلى جانب قيادات الفصائل، ووزراء من حكومة التوافق.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت: إن اجتماعاً موسعاً سيجري عقده مساء اليوم في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأضاف رأفت، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع سيضم اللجنة التنفيذية للمنظمة، واللجنة المركزية لحركة فتح، والأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، وعدداً من وزراء الحكومة.

وأشار إلى أن اجتماع القيادة سيبحث التحرك الأمريكي المساند لسياسة الاحتلال، وذلك عقب مؤتمر البيت الأبيض، الذي عقد تحت حجة اغاثة غزة من الوضع الحالي، وحضره عدد من الدول العربية، لافتاً إلى أن ذلك المؤتمر يمهد لصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية.

وبين رأفت، أن الاجتماع سيبحث اجراءات الاحتلال اليومية في القدس الشرقية وتوسيع المستعمرات وسياسة الاعدامات والاعتقالات التي تتم يوميًا.

وأضاف أن الاجتماع سيتوقف عند مسألة اتفاق المصالحة وإلى أين وصل تنفيذه، وكذلك كل القضايا التي يجب أن يُأخذ توجهات تجاهها في مواجهة السياسية الإسرائيلية والأمريكية.

وتابع: "سيناقش الاجتماع قرار التنفيذية الذي اتخذته مؤخرًا بعقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/ابريل المقبل، والتحضيرات الجارية لعقده، مبينًا أن "ما ستتوصل له الفصائل سيعرض على اللجنة التحضيرية برئاسة سليم الزعنون؛ لإقرار التوصيات من أجل رفعها للوطني".

أخبار ذات صلة

هرئيل: إسرائيل تكتشف الأنفاق.. وحماس تشعل الحدود بالعبوات الناسفة

هرئيل: إسرائيل تكتشف الأنفاق.. وحماس تشعل الحدود بالعبوات الناسفة

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

بعد نفق الأمس.. مخاوف تنتاب مستوطني غلاف غزة

بعد نفق الأمس.. مخاوف تنتاب مستوطني غلاف غزة

محيسن: حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول استهداف موكب رئيس الوزراء

محيسن: حماس ليست معنية بتقديم الدلائل الدقيقة حول استهداف موكب رئيس الوزراء

بزعم تهريبه أسلحة للضفة.. إسرائيل تعتقل موظفاً بالقنصلية الفرنسية في القدس

بزعم تهريبه أسلحة للضفة.. إسرائيل تعتقل موظفاً بالقنصلية الفرنسية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الاحتلال يهاجم مدرسة تقوع الثانوية بقنابل الغاز

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ 33

17 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في (رامون)

17 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في (رامون)

حادث سير بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالخليل

حادث سير بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالخليل

عربي

من تونس &#34;سيف القذافي&#34; يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

من تونس "سيف القذافي" يُروّجُ لنفسه.. هل يَترشح لرئاسة ليبيا؟

مالك مجموعة (mbc) يكشف كواليس احتجازه في فندق (ريتز كارلتون)

مالك مجموعة (mbc) يكشف كواليس احتجازه في فندق (ريتز كارلتون)

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

منوعات

فيديو: حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها

فيديو: حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها

فيديو وصور: تعرف على &#34;حبيب&#34; الفلسطينية جيجي حديد الجديد

فيديو وصور: تعرف على "حبيب" الفلسطينية جيجي حديد الجديد

براءة مني عراقي من تهمة &#34;خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري&#34;

براءة مني عراقي من تهمة "خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري"

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير