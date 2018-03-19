17 من أهالي أسرى غزة يتوجهون لزيارة أبنائهم في (رامون)

توجهت دفعة جديدة من أهالي الأسرى من قطاع غزة اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (رامون).





وأوضحت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، أن اللجنة سهلت خروج 17 من أهالي المعتقلين بينهم 3 أطفال لزيارة 12 معتقلاً في سجن (رامون).

رام الله - دنيا الوطن