فيديو: هكذا يتخلص الجيش الأمريكي من فائض ذخائره

فيديو: هكذا يتخلص الجيش الأمريكي من فائض ذخائره
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تستعد الجيوش للحرب في وقت السلم، وتسلح وحداتها بأنواع مختلفة من الذخائر، لكن بعض تلك الذخائر لا تعمل ويكون التخلص منها في ميدان المعركة أقل تكلفة من نقلها إلى مكان آخر.

ويتدرب مقاتلو الوحدات العسكرية على كيفية التخلص من الذخائر الزائدة في وقت الحرب، أو التي يكتشفون أنها لا تعمل، ويتم ذلك بأساليب علمية لتجنب مخاطر انفجارها أو وقوعها في قبضة طرف آخر، بحسب موقع (وي آر ذا ميتي) الأمريكي.

ويُعد تفخيخ تلك الذخائر وتفجيرها عن بعد في مناطق مفتوحة، أحد الأساليب المتبعة في الجيش الأمريكي، الذي يتدرب جنوده على تلك التكتيكات الحربية.

ويوجد في الجيش الأمريكي وحدات خاصة للتخلص من تلك الأسلحة والذخائر التي لا تعمل، ويطلق عليها وحدات "إي أو دي"، ويقوم المتخصصون في تلك الوحدات بتجميع الذخائر في منطقة مفتوحة، ووضعها في مجموعة وربط تلك المجموعات ببعضها بطريقة محكمة حتى يتم التخلص منها جميعاً في عملية تفجير واحدة فقط.

ونشر الموقع مقطع فيديو، يرصد لحظات التخلص من الذخائر الفائضة عن حاجة قوات المارينز الأمريكية في إحدى المناطق المفتوحة.

 

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