حادث سير بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالخليل

رام الله - دنيا الوطن

وقع حادث سير صباح اليوم الاثنين، بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالقرب من مدخل حلحول شمال مدينة الخليل.



أكدت وكالات محلية، أن الحادث لم يُسجًل أي إصابات.