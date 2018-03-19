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شؤون فلسطينية
حادث سير بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالخليل
2018-03-19
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
وقع حادث سير صباح اليوم الاثنين، بين حافلتين فلسطينية وإسرائيلية بالقرب من مدخل حلحول شمال مدينة الخليل.
أكدت وكالات محلية، أن الحادث لم يُسجًل أي إصابات.
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