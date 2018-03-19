الجيش المصري يرفض طلباً إسرائيلياً بوقف الهجمات الإلكترونية بسيناء

الجيش المصري يرفض طلباً إسرائيلياً بوقف الهجمات الإلكترونية بسيناء
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الجيش المصري: إن قواته لن توقف الهجمات الإلكترونية في سيناء، حتى تحقيق الأهداف الأمنية ضد تنظيم الدولة.

وكان وفد أمني مصري رفيع المستوى، التقى أمس الأحد، بضباط من الجيش المصري في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة سُبل حل مشكلة ضعف الإشارة اللاسلكية والخليوية الإسرائيلية، بسبب العملية الأمنية للجيش المصري، ضد تنظيم الدولة في سيناء.

وأوضح ضباط الجيش المصري لنظرائهم الإسرائيليين، أنهم لا ينوون إيقاف الهجمات الإلكترونية، حتى يتم تحقيق الأهداف ضد التنظيم في سيناء، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).

ويشار إلى أن البلدات والمستوطنات الجنوبية الإسرائيلية، تعاني منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، من ضعف وانقطاع إشارات الاتصالات الخليوية، بسبب عمليات الجيش المصري في سيناء، الأمر الذي ألحق بهم خسائر اجتماعية واقتصادية جسيمة.

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