إسرائيل تطالب مصر بالتشديد على البضائع الواردة لقطاع غزة والسبب

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (ريشت كان) العبري: إن إسرائيل وجهت طلباً للسلطات المصرية، بتشديد الرقابة على عمليات إدخال البضائع لغزة، تخوفاً من استفادة الجماعات الفلسطينية منها.



وفي سياق ذي صلة، قالت الإذاعة العبرية العامة، الاثنين، إن السلطات المصرية، طلبت من حركة حماس عدم الرد على تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لنفقين خلال سلسلة غارات، شنها طيرانه الحربي مساء السبت وفجر أمس الأحد.



وأوضحت الإذاعة، أن "الوفد الأمني المصري المتواجد خارج القطاع، تواصل مع قيادة حركة حماس، وطلب منها عدم الرد؛ خشية تفجير وتدهور الأوضاع في القطاع".



ونقل موقع صحيفة (يديعوت آحرونوت) عن الجيش الإسرائيلي ادعاءه أن النفق الأول قديم، ولم يعبر السياج الفاصل في منطقة رفح، حيث حاولت حماس إعادة تأهيله، بينما تم تدمير الثاني.



وذكر الجيش في بيان له، أن قواته أحبطت الليلة محاولة من حركة "حماس" لتجديد مسار نفق هجومي في منطقة كرم أبو سالم.