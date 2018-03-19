لولاية رابعة.. بوتن رئيساً لروسيا

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين، بعد فرز 99.83% من أوراق الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67%.



وأكد نيقولاي بولاييف، نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية، أن أكثر من 55 مليوناً من المواطنين الروس، صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية، مشيراً إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية، وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليوناً وستمئة ألف شخص، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



النتيجة التي حققها الرئيس بوتين في انتخابات أمس، كانت الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.



ففي عام 2000 فاز بوتين في أول انتخابات رئاسية له بـ 52.9% من الأصوات، وفي 2012 صوت له 63.6% من الناخبين.



وحلّ في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ 11.80%، فيما حلّ زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثاً بـ 5.66% من الأصوات.



واحتلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.67%، وتجاوز غريغوري يافلينسكي منافسها الأقرب، والمرشح عن حزب "يابولكو" الليبرالي عتبة 1% ونيّف، حاصلا على تأييد 1.04% من الناخبين، في حين استقر بوريس تيتوف المرشح عن "حزب النمو" عند المركز السادس بـ0.76%، يليه مكسيم سورايكين المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، الذي حصل على 0.68%.



أما أدنى نسبة في تأييد الناخبين الروس، فكانت لسيرغي بابورين، المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" الذي حصل على أصوات 0.65% فقط ممن صوتوا في انتخابات 2018.



وسبق أن أكدت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات تذكر، معبّرة عن رضاها عن سير عملية الاقتراع.



وكان رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الزعيم الأول الذي هنأ بوتين بإعادة انتخابه رئيساً لروسيا لفترة 2018-2024 و"الشعب الروسي المجيد بإظهاره الشعور الوطني والوعي السياسي الرفيع وتمسكه العميق بالديمقراطية في يوم الانتخابات الهام والتاريخي"، حسب بيان صدر عن مكتب مادورو.



وشدد الرئيس الفينزويلي على أن "التفاف الشعب الروسي حول زعيمه، ومشروعه الاستقلالي والتنموي يشكل ضماناً أساسياً للتوازن العالمي المطلوب، والمبني على مبادئ العدل والتضامن واحترام القانون الدولي وتعددية الأقطاب".



كما بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، ببرقية إلى بوتين هنأه فيها بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، حسب وكالة "شينخوا".



وكتب الرئيس الصيني في البرقية: "علاقات التعاون الاستراتيجي الشامل بين روسيا والصين، تقع على مستوى عال غير مسبوق، وتشكل نموذجاً لعلاقات دولية من نوع جديد تقوم على الاحترام المتبادل والمساواة والتعاون ذي النفع المتبادل".



وأكد شي جين بينغ استعداد بلاده لمواصلة العمل المشترك مع روسيا على تعزيز العلاقات الثنائية، وتقديم المساعدة المتبادلة في تطوير هذه العلاقات، ودعم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".



وعبر الزعيم الصيني عن قناعته بقدرة روسيا على تحقيق إنجازات جديدة في تطوير مؤسسات الدولة، مضيفاً أنها "تلعب دوراً مهماً وبناءً في حل القضايا الدولية".



واعتبر، أن "الشعب الروسي يظهر خلال السنوات الأخيرة، الوحدة والتماسك، ويتجه بتصميم إلى الأمام على طريق التطور ونهضة بلد قوي"، حيث "تم إنجاز نتائج كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".