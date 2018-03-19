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شؤون فلسطينية
إطلاق نار من برج عسكري إسرائيلي على أراضٍ زراعية شرقي خانيونس
2018-03-19
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم الاثنين، من برج عسكري، تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس.
وأفادت وكالات محلية، أن إطلاق النار لم يُسفر عن أي إصابة بين المواطنين.
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