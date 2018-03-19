إطلاق نار من برج عسكري إسرائيلي على أراضٍ زراعية شرقي خانيونس





وأفادت وكالات محلية، أن إطلاق النار لم يُسفر عن أي إصابة بين المواطنين.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم الاثنين، من برج عسكري، تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خانيونس.