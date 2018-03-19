اعتقالات بالضفة والاحتلال يُحضّرُ لهدم منزل منفذ عملية القدس

رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية، طالت 15 فلسطينياً، بينهم طفل، فيما داهم جنود الاحتلال منزل منفذ عملية القدس القديمة في قرية عقربا قضاء نابلس، وذلك تمهيداً لهدمه، كما تمت مصادرة ورشة حدادة في علار، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل.



وزعم الجيش، أن المعتقلين مطلوبون لأجهزة الاحتلال الأمنية، مشيراً إلى تحويلهم للتحقيق لدى الجهات الأمنية المختصة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وقالت مصادر فلسطينية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس، وداهمت منزل ذوي الشهيد عبد الرحمن بني فضل منفذ عملية الطعن بالقدس يوم أمس، والتي أسفرت عن مقتل حارس أمن إسرائيلي، وأخذت مقاسات المنزل تمهيداً لهدمه".



وكان الشاب عبد الرحمن ماهر بني فضل (28 عاماً) من عقربا جنوب نابلس، نفذ عملية طعن للحارس في شارع الواد، قبل أن يطلق أفراد شرطة الاحتلال الرصاص باتجاهه، مما أدى إلى استشهاده.



وقال الجيش في بيانه: "إنه في أعقاب عملية الطعن في القدس القديمة التي قتل فيها رجل الأمن أديل كولمان، قامت قوات من لواء (شومرون) الإقليمي، مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وشرطة الحدود، بوضع خريطة هندسية لهدم بيت منفذ العملية من قرية عقربا، كما أخضعت عائلة المنفذ للتحقيق".



كما قامت قوات من اللواء الإقليمي (منشه) باقتحام قرية علاء قضاء طولكرم، حيث تمت مداهمة ورشة حدادة، بزعم أنها تُستخدم لإنتاج أسلحة، وصادرت عشرات الأدوات ووسائل مختلفة بزعم أنها تُستخدم لإنتاج الأسلحة.



وصادرت قوات الاحتلال عشرات الآلاف من الشواكل، بزعم أنها توظف لخدمة العمليات.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود عاهد عواد ومحمد أحمد الدر، كما اعتقل حمزة الجعفري من بيت لحم، وراجح قبلاوي من جنين.



وفي مدينة القدس، اعتقل جنود الاحتلال كلاً من وليد ياسر الخطيب، وحمودة أحمد مقبول، ومحمد خليف عسكر، وسلطان صلاح الدين، والطفل حمودة كفاح عسكر.