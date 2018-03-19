الاثنين: ارتفاع على درجات الحرارة والجو حار وجاف ومُغبر

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 27-14 21-12 23-14 بيت لحم 27-14 21-12 23-14 رام الله والبيرة 26-13 20-11 22-13 طولكرم 31-16 25-13 27-15 نابلس 28-15 22-13 24-15 قلقيلية 31-16 25-13 27-15 جنين 30-15 24-14 26-15 سلفيت 27-14 21-12 23-14 طوباس 30-15 24-14 26-15 روابي 28-14 22-12 24-15 الخليل 27-14 21-11 22-13 غزه 27-17 23-14 25-16 أريحا 33-19 31-18 32-19 خانيونس 27-17 23-14 25-16 الأغوار الشمالية 31-17 28-16 30-17 رفح 30-16 25-14 27-15

رام الله - دنيا الوطنيستمر الجو اليوم الاثنين، حاراً نسبياً وجافاً ومغبراً، حيث لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/03/20: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعياً ولطيفاً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/03/21: يكون الجو صافياً بوجه عام، وحاراً نسبياً وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2018/03/22: يكون الجو حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم