عشراوي تستقبل وفوداً أكاديمية أمريكية وتطلعها على آخر المستجدات

رام الله - دنيا الوطن

استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د.حنان عشراوي، اليوم الاحد، وفدا من جمعية أصدقاء "الكويكرز"، يمثل مدرسة "ويست تاون" وبحثت معه آخر التطورات السياسية والانتهاكات الاسرائيلية على الارض.



وأعربت عشراوي بداية اللقاء، الذي عقد في مقر منظمة التحرير الفلسطينية برام الله، عن تقديرها العميق لدعم "الكويكرز" المتواصل والمستمر لأبناء شعبنا الفلسطيني، خاصة قطاع الشباب، من خلال البرامج التعليمية والتنموية، وتفانيهم في ترسيخ أسس السلام والعدالة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.



كما قدمت شرحا مفصلا حول آخر المستجدات السياسية والوضع الراهن في فلسطين والمنطقة، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الارض، بما في ذلك، انتهاج دولة الاحتلال لسياسة التطهير العرقي المنظم والتهجير القسري واستمرار سرقة الأرض وبناء المستوطنات الاستعمارية وهدم المنازل وتشريع قوانين عنصرية خاصة في القدس "عاصمتنا المحتلة" في مخالفة صريحة ومتعمدة للقوانين والأعراف والتشريعات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.



وقالت: "يعيش الفلسطينيون حصارا ثلاثي يفرضه المستوطنون المتطرفون، والحواجز العسكرية، والاستيطان وجدار الفصل العنصري، فالاحتلال العسكري يؤثر على كل جانب من جوانب حياتنا".



وفي نهاية اللقاء، شددت عشراوي على أهمية حركة المقاطعة وغيرها من وسائل المقاومة الشعبية، كما ناقشت تأثير زيارات وفود الكونجرس الأمريكي إلى فلسطين، وفي هذا السياق، أثنت على جهود عضو الكونغرس بيتي ماكولوم وعملها المستمر في دعم التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان الفلسطيني.



وقالت: "نحن بحاجة لمسؤولين منتخبين مثل ماكالوم يمتلكون الشجاعة الكافية للتحدث واستجواب حكومتهم بشأن المساعدات التي تقدمها لإسرائيل والتي تستخدم لقتل وجرح الأطفال الفلسطينيين".



وفي وقت سابق، وفي إطار اجتماعاتها مع المؤسسات الأكاديمية الأمريكية، التقت عشراوي بمجموعة من طلاب جامعة هارفارد، حيث جرى مناقشة تأثير الدعم الاميركي المطلق لإسرائيل وقراراتها الأحادية الأخيرة وعلى وجه الخصوص إعلانها القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها، وخفض تمويل الأونروا، وغيرها من القضايا التي تدمر فرص السلام والاستقرار في فلسطين والمنطقة عموما.



كما تطرقت عشراوي لآخر التطورات السياسية والإقليمية، وقدمت شرحا مفصلا حول الممارسات الاسرائيلية أحادية الجانب وتدابيرها الصارمة في القدس وحولها وانتهاكها المتواصل للقانون الدولي والدولي الانساني.



وأجاب على أسئلة الوفد التي تضمنت استفسارات حول الخطوات الفلسطينية المستقبلية على الساحة الدولية والوضع الداخلي، بما في ذلك الاستعصاء السياسي والحاجة إلى المصالحة والانتخابات وتفعيل النظام السياسي في فلسطين.