قيادي بالمنظمة: استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة لن يمر مرور الكرام

قيادي بالمنظمة: استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة لن يمر مرور الكرام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع غداً بحضور الرئيس محمود عباس، يسبقه اجتماع لفصائل منظمة التحرير، لبحث انعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان/أبريل المقبل.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات إذاعية، أن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، سيكون على جدول أعمال الاجتماع، لأن ما قبل ذلك شيء وما سيكون بعد ذلك شيء آخر.

وأضاف: "القيادة لا يمكن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات لأن هذا الموضوع يستهدف المصالحة".

وأكد أن عقد المجلس الوطني قرار نهائي لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.

أخبار ذات صلة

عشراوي تستقبل وفوداً أكاديمية أمريكية وتطلعها على آخر المستجدات

عشراوي تستقبل وفوداً أكاديمية أمريكية وتطلعها على آخر المستجدات

العالول: لن ننتظر أحداً لعقد المجلس الوطني والجبهة الشعبية لن تتركنا وحدنا

العالول: لن ننتظر أحداً لعقد المجلس الوطني والجبهة الشعبية لن تتركنا وحدنا

الوزير صيدم يفتتح جدارية &#34;ملتقى الياسر&#34; الثقافي

الوزير صيدم يفتتح جدارية "ملتقى الياسر" الثقافي

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ &#34;النكسة&#34;

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ "النكسة"

وزير إسرائيلي: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

وزير إسرائيلي: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

شهاب: التصعيد الإسرائيلي محاولةً مكشوفة للتأثير على مسيرات العودة

شهاب: التصعيد الإسرائيلي محاولةً مكشوفة للتأثير على مسيرات العودة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عشراوي تستقبل وفوداً أكاديمية أمريكية وتطلعها على آخر المستجدات

عشراوي تستقبل وفوداً أكاديمية أمريكية وتطلعها على آخر المستجدات

الوزير صيدم يفتتح جدارية &#34;ملتقى الياسر&#34; الثقافي

الوزير صيدم يفتتح جدارية "ملتقى الياسر" الثقافي

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ &#34;النكسة&#34;

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ "النكسة"

وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

عربي

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

تستضيفها القاهرة.. جولة سادسة من حوار توحيد الجيش الليبي

تستضيفها القاهرة.. جولة سادسة من حوار توحيد الجيش الليبي

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

منوعات

براءة مني عراقي من تهمة &#34;خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري&#34;

براءة مني عراقي من تهمة "خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري"

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: &#34; اعترفتلي بحبها أول &#34;

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: " اعترفتلي بحبها أول "

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟