قيادي بالمنظمة: استهداف موكب رئيس الوزراء بغزة لن يمر مرور الكرام

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع غداً بحضور الرئيس محمود عباس، يسبقه اجتماع لفصائل منظمة التحرير، لبحث انعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان/أبريل المقبل.



وأضاف إسماعيل، في تصريحات إذاعية، أن استهداف موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، سيكون على جدول أعمال الاجتماع، لأن ما قبل ذلك شيء وما سيكون بعد ذلك شيء آخر.



وأضاف: "القيادة لا يمكن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات لأن هذا الموضوع يستهدف المصالحة".



وأكد أن عقد المجلس الوطني قرار نهائي لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس.