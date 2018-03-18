الوزير صيدم يفتتح جدارية "ملتقى الياسر" الثقافي

الوزير صيدم يفتتح جدارية "ملتقى الياسر" الثقافي
الوزير صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
افتتح وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، يوم الأحد، جدارية "ملتقى الياسر" الثقافي في مدرسة بنات البيرة الثانوية، بمديرية تربية رام الله والبيرة.

وحضر مراسم الافتتاح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير تربية رام الله والبيرة باسم عريقات، ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد رزيقات، وعضوا المجلس الثوري عبدالمنعم حمدان، وأريج خليل، وعدد من مديري ومديرات المدارس في المحافظة، وممثلي مجلس أولياء الأمور.

وأكد صيدم أن هذا العمل يزرع الأمل والفرح في نفوس الطلبة ويسهم في تمسكهم بتاريخهم ونضالهم، لافتاً إلى أن هذه الجدارية تجسد التاريخ المكتوب بأنامل فلسطينية غضة.وأشار الوزير إلى أن هذه الأعمال تعبر عن إرادة الشعب ورغبة الإنسان الفلسطيني في الانتصار الدائم لقضيته، مؤكداً على ضرورة التكامل في مسيرة العلم والمعرفة، كما تطرق إلى النجاح المتواصل الذي تحققه مسابقة المعرفة الوطنية.

بدوره، تطرق محيسن إلى تايخ النضالي للشعب الفلسطيني، ومواقف الشهيد القائد ياسر عرفات، مشيراً إلى أن الإنسان الفلسطيني يواجه المخطط الإجرامي للاحتلال، مؤكداً الاهتمام بالمرحلة الثانوية لتحقيق الإنجازات للارتقاء باسم فلسطين عالياً.

بدوره، أشاد اسماعيل بدور وزارة التربية كونها حاضنة للإبداع والتطور، موضحاً ان افتتاح هذه الجدارية تعكس روح الوفاء الأصيل للقائد الراحل ياسر عرفات، وتبرهن على اهتمام المؤسسة التربوية بتعزيز روح الوعي لدى الناشئة من خلال هذه الفعاليات الوطنية والتربوية.

وتخلل حفل الافتتاح عديد الفقرات الفنية والمتنوعة بمشاركات طالبات مدرسة بنات البيرة الثانوية.

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