نتائج أولية.. فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية

نتائج أولية.. فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت النتائج الأولية، لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 72.6% من الأصوات بعد فرز 26% من الأوراق الانتخابية.

ووفقاً للنتائج الأولية، حصل بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" على 15.2%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"6.8%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.3%، بعد فرز 26% من الأصوات، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت، بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، نسبة 60%.

وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات خطيرة، معبرة عن رضاها على سير العملية الانتخابية.

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