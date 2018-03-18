نتائج أولية.. فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية

رام الله - دنيا الوطنأظهرت النتائج الأولية، لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 72.6% من الأصوات بعد فرز 26% من الأوراق الانتخابية.ووفقاً للنتائج الأولية، حصل بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" على 15.2%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"6.8%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.3%، بعد فرز 26% من الأصوات، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت، بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، نسبة 60%.وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات خطيرة، معبرة عن رضاها على سير العملية الانتخابية.