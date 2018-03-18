وزير إسرائيلي: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الإسكان الإسرائيلي، يؤاف غالنت، إن إسرائيل لن تمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي، لافتاً إلى أن غور الأردن والضفة الغربية، تعتبران بمثابة حزام الحماية الأمني لـ "دولة إسرائيل" أمام المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط.





وأوضح غالنت، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين)، أن إسرائيل لا يمكن أن تتخلى عن السيطرة الأمنية الكاملة عن هذه المناطق، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة التي قد نواجهها في المستقبل.



وأضاف: "إيران تخطط لخلق غلاف شيعي من إيلات حتى سوريا، حيث إنهم قد نجحوا فعلياً في السيطرة على العراق وسوريا وغزة ولبنان"، وفق زعمه، مشيراً إلى أن إيران تسعى من ذلك لاستهداف إسرائيل من الحدود الشرقية.



ودعا غالنت إلى تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن، مضيفاً بأنه يجب على إسرائيل، أن توسع حدودها تجاه الأردن من أجل تعزيز الحماية الأمنية للحدود الشرقية لإسرائيل بهدف توفير الحماية الأمنية لأكثر من أربعة ملايين إسرائيلي يقطنون في مدينة تل أبيب وضواحيها.