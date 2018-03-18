شهاب: التصعيد الإسرائيلي محاولةً مكشوفة للتأثير على مسيرات العودة

شهاب: التصعيد الإسرائيلي محاولةً مكشوفة للتأثير على مسيرات العودة
الناطق باسم الجهاد الإسلامي - داوود شهاب
خاص دنيا الوطن – محمد جلو
قال داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: إن التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واستهداف مواقع وأنفاق المقاومة هي محاولة مكشوفة وواضحة للتأثير على الإعداد والتحضير الفلسطيني لمسيرات العودة التي ستنطلق في 30 آذار/مارس؛ لكسر الحصار، مشيراً إلى أنها ستكون الرد الحقيقي على استمرار التصعيد.


وأكد شهاب، لـ "دنيا الوطن"، أن التحضير لمسيرات العودة، أحدثت حالة من القلق الحقيقي لدى إسرائيل؛ مما جعلها في مأزق جاد، لافتاً إلى أنها تلجاً إلى أساليب عدائية، وتخلق المبررات والذرائع ومن ثم تسوقها على الرأي العالمي.

وأوضح، أن كل المواقع والأنفاق الفلسطينية التي استهدفت ليلة أمس هي قديمة، ولا تستخدمها المقاومة الفلسطينية.


 

أخبار ذات صلة

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ &#34;النكسة&#34;

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ "النكسة"

وزير إسرائيلي: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

وزير إسرائيلي: لن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

أبو ظريفة: المقاومة سَترُد على جرائم الاحتلال في إطار جماعي مُوحَّد

أبو ظريفة: المقاومة سَترُد على جرائم الاحتلال في إطار جماعي مُوحَّد

الكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع قطاع غزة

الكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع قطاع غزة

وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

المالكي يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين

المالكي يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ &#34;النكسة&#34;

الاحتلال هدم خمسة آلاف منزل وحارتي الشرف والمغاربة بالقدس منذ "النكسة"

وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

المالكي يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين

المالكي يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين

الاحتلال يعتقل فتاة من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل فتاة من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

عربي

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

رسمياً.. شفيق يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

تستضيفها القاهرة.. جولة سادسة من حوار توحيد الجيش الليبي

تستضيفها القاهرة.. جولة سادسة من حوار توحيد الجيش الليبي

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

منوعات

براءة مني عراقي من تهمة &#34;خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري&#34;

براءة مني عراقي من تهمة "خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري"

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: &#34; اعترفتلي بحبها أول &#34;

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: " اعترفتلي بحبها أول "

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟