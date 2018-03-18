شهاب: التصعيد الإسرائيلي محاولةً مكشوفة للتأثير على مسيرات العودة

خاص دنيا الوطن – محمد جلوقال داوود شهاب، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي: إن التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، واستهداف مواقع وأنفاق المقاومة هي محاولة مكشوفة وواضحة للتأثير على الإعداد والتحضير الفلسطيني لمسيرات العودة التي ستنطلق في 30 آذار/مارس؛ لكسر الحصار، مشيراً إلى أنها ستكون الرد الحقيقي على استمرار التصعيد.وأكد شهاب، لـ "دنيا الوطن"، أن التحضير لمسيرات العودة، أحدثت حالة من القلق الحقيقي لدى إسرائيل؛ مما جعلها في مأزق جاد، لافتاً إلى أنها تلجاً إلى أساليب عدائية، وتخلق المبررات والذرائع ومن ثم تسوقها على الرأي العالمي.وأوضح، أن كل المواقع والأنفاق الفلسطينية التي استهدفت ليلة أمس هي قديمة، ولا تستخدمها المقاومة الفلسطينية.