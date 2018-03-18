أبو ظريفة: المقاومة سَترُد على جرائم الاحتلال في إطار جماعي مُوحَّد

خاص دنيا الوطن – محمد جلوقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: إن التصعيد الإسرائيلي الأخير، يندرج تحت استمرار العدوان على قطاع غزة، ومحاولة تصدير أزمة الاحتلال الداخلية على القطاع، وقطع الطريق على مسيرة العودة.وأوضح أبو ظريفة، لـ "دنيا الوطن"، أن المقاومة الفلسطينية، تدرك الأهداف لهذا الاحتلال من خلال التصعيد، لافتاً إلى أن المقاومة لديها من القدرة والإمكانيات، ما تؤلم قوة الردع الإسرائيلية، وسترد في الوقت المناسب في إطار رد جماعي وموحد.وأكد أن قوي المقاومة الفلسطينية، ستختار اللحظة الزمنية المناسبة للرد على هذا التصعيد؛ لقطع الطريق على الأهداف التي يريد الاحتلال من خلال هذا التصعيد، منوهاً إلى أن هذا جزء من التكتيك والاستراتيجية التي تتبناها المقاومة في إطار المجابهة المستمرة مع الاحتلال، سواء أكانت في قطاع غزة أو الضفة الغربية.