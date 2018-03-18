الكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع قطاع غزة

الكشف عن استراتيجية جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، عما قالت عنه، أن الجيش الإسرائيلي بدأ في استخدام استراتيجية جديدة في التعامل  مع البنية التحتية العسكرية التي تمتلكها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن ضربات الجيش الإسرائيلي ليلة أمس، في قطاع غزة، تؤكد حدوث تغيير جوهري في استراتيجية الجيش.

وأضافت، أن استراتيجية العمل الجديدة التي بدأ بها الجيش الإسرائيلي مؤخراً تهدف إلى استغلال أي عملية أو حدث أمني على الجدار الحدودي مع قطاع غزة، في استنزاف قدرات حماس العسكرية، بما في ذلك تدمير المنشآت العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة مثل مواقع التصنيع والأنفاق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحديث يدور عن نوع جديد من المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي بين الحروب، فإذا كانت عمليات الجيش الإسرائيلي الحالية في الجبهة الشمالية تهدف إلى منع حصول تنظيم حزب الله على سلاح نوعي ودقيق، بالإضافة إلى منع التحشد الإيراني في سوريا، فإن عمليات الجيش الإسرائيلي في الجبهة الجنوبية، تهدف إلى سلب قدرات حماس والجهاد الإسلامي العسكرية، وبالأخص القدرات الهجومية كعمليات التسلل إلى إسرائيل عبر الأنفاق الأرضية.

وتابعت:" كما أنها تهدف إلى إضعاف القدرة العسكرية لكل من حماس والجهاد الإسلامي في قتال الجيش الإسرائيلي داخل مناطق قطاع غزة، وذلك من خلال استهداف الأنفاق الدفاعية داخل أراضي القطاع، كما حصل ليلة أمس في استهداف نفق الزيتون".

وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي، سيعتمد على ضرب الأنفاق الهجومية والدفاعية لحركة حماس في المرحلة القادمة، ولكنه سيحرص على تدمير هذه المنشآت دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وذلك لأن الجيش يدرك بأن الخسائر البشرية في الأرواح، ستجبر حماس على الرد، وجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية، كما أنه يدرك في ذات الوقت، بأن الخسائر المادية لن تجبر حماس على الدخول في حرب مع إسرائيل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هدف الجيش من هذه الاستراتيجية هو تقليل رغبة وحافزية كل من حركة حماس، وتنظيم حزب الله بالدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل.

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