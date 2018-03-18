وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.. 152 مستوطنًا و47 عسكريًّا يُدنّسون الأقصى

حركات تلمودية صامتة، وحاول عدد آخر أداء شعائر في المسجد، في الوقت الذي فرض فيه حراس وسدنة المسجد رقابة صارمة على المُقتحمين لمنعهم من أداء صلوات تلمودية في المسجد المبارك.



ومن المتوقع، أن يرتفع عدد المستوطنين المُقتحمين للأقصى في فترة اقتحامات بعد ظهر اليوم.



كما أنه من المتوقع، أن تزداد أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى تدريجياً من اليوم وحتى بداية الشهر القادم، باعتبار أن اليوم هو الأول من شهر نيسان/ أبريل العبري، وبمنتصف هذا الشهر، يأتي عيد الفصح العبري "البيسح".



رام الله - دنيا الوطنأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، على لسان منسقها الإعلامي فراس الدبس أن 152 مستوطناً، و47 جندياً من قوات الاحتلال بزيهم العسكري، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.وقال مراسلنا في القدس: إن الاقتحامات تمت من باب المغاربة، وعبر مجموعات صغيرة، واستمع المُقتحمون لشروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم، في حين أدى عدد من المستوطنين