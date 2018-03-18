المالكي يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين

المالكي يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي صباح اليوم الأحد، سفير بروناي غير المقيم لدى فلسطين السيد نور الدين حجي يعقوب، في مقر الوزارة في رام الله، بحضور مساعد الوزير لشؤون آسيا وأفريقيا د. مازن شامية.

ورحب المالكي بالضيف، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، قائلاً: "بأننا نتطلع لتعزيز هذه العلاقات من خلال عقد اتفاقيات في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بالرغم من أن فلسطين دولة تحت الاحتلال إلا أنها تمتلك من الخبرات ما يؤهلها مشاركة تلك الخبرات مع الدول الأخرى"، مؤكداً على أهمية عقد لجنة مشاورات سياسية بين الطرفين. 

وأشاد المالكي بمواقف سلطنة بروناي الداعمة لدولة فلسطين في مختلف المحافل الدولية.

وتطرق المالكي في حديثه إلى الانتهاكات الإسرائيلية على مختلف المستويات، خاصة في مدينة القدس، وما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات إسرائيلية لتغيير الواقع القائم في المدينة من خلال حماية المستوطنين، وتسهيل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وساحاته المباركة.

من جانبه، شكر السفير يعقوب المالكي على حسن الاستقبال، معبراً عن سعادته لزيارته لدولة فلسطين، علماً بأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها لفلسطين، مشيراً إلى أنها فرصة للاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض، والمعاناة الفلسطينية بسبب الاحتلال وسياسته، وأوضح أنه سيزور القدس والمسجد الأقصى في وقت لاحق من اليوم. 

كما وجه دعوة للوزير المالكي، لزيارة سلطنة بروناي في المستقبل القريب.

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