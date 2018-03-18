نسبة المشاركة بلغت 59%.. إغلاق مراكز الاقتراع في موسكو وضواحيها

فيديو أرشيفي: نسبة الإقبال في الانتخابات الروسية تجاوزت 50%







رام الله - دنيا الوطنأُغلقت مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية الروسية في موسكو وضواحيها في تمام الساعة 20.00 بتوقيت موسكو.وبلغ عدد مراكز الاقتراع في موسكو 3620 مركزاً انتخابياً، في حين بلغت المراكز الانتخابية في ضواحي موسكو 4239 مركزاً انتخابياً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ووفقاً للجنة المركزية للانتخابات الروسية، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية، تجاوزت 59٪ بحلول الساعة 18.00.هذا وفتحت مراكز الاقتراع في روسيا الاتحادية أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً، لاستقبال الناخبين حتى الـ 8 مساء بالتوقيت المحلي لكل جمهورية وإقليم روسي، حسب توقيته الخاص، بدءاً من فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد، وصولاً إلى مقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب البلاد.ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو 3620 مركز اقتراع.ويحق لأي مواطن من روسيا الاتحادية، بلغ الـ 18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين في السجن بقرار من المحكمة، التصويت في الانتخابات، وحسب معطيات اللجنة المركزية للانتخابات، تم تسجيل 111 مليوناً و425 ألفاً و443 ناخباً داخل الأراضي الروسية وخارجها، الذين يحق لهم التصويت.