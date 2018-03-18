الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة

الجيش السوري يسيطر بشكل كامل على مدينة في الغوطة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن الجيش السوري من السيطرة بشكل كامل على بالكامل على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية، وسط تقدمه المستمر وانسحاب المسلحين إلى بلدتي زملكا وحزة في عمق الغوطة الشرقية.

وذكرت دائرة الإعلام الحربي المركزي، أن الجيش السوري يتابع تقدمه نحو أطراف بلدة كفر بطنا من الجهتين الشرقية والشمالية، بعد سيطرته الكاملة على بلدة سقبا جنوب بلدة حمورية إثر مواجهات عنيفة مع المسلحين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن الجيش السوري بات يسيطر على 80% من مساحة الغوطة الشرقية التي يطهرها من المسلحين.

من جهة أخرى، أمهل الجيش السوري حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأحد المسلحين في مدينة حرستا الخاضعة لـ"جيش الإسلام"، للانسحاب من المدينة.

فيديو أرشيفي: الجيش السوري يسيطر على منطقة حوش الضواهرة في الغوطة الشرقية


 

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