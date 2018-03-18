تستضيفها القاهرة.. جولة سادسة من حوار توحيد الجيش الليبي

رام الله - دنيا الوطن

وصل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأحد، لحضور الجولة السادسة من جلسات الحوار الوطني لتوحيد مؤسسة الجيش الليبي برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.



وكانت اللجنة المصرية برئاسة اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع، قد استقبلت من 29 تشرين الأول/أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، وفدا من العسكريين الليبيين الذين أكدوا على الثوابت الوطنية، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ودارت خلال الجولة الماضية مناقشات تفصيلية بشأن مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة من مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.



وقد تم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية المختصة لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة القضايا التي تدعم تحقيق هذا المسار.