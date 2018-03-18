الاحتلال يعتقل فتاة من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فتاة من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، بعد دهم خيام ذويها.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن قوة من جيش الاحتلال، اعتقلت الفتاة منال عبد الرحيم بشارات (21 عاماً)، من سكان الحديدية، بعد أن دهمت خيام والدها، واقتادتها إلى جهة مجهولة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



ونوّه إلى أن جنود الاحتلال، مزقوا خيام المواطن بالسكاكين، وعاثوا بمحتوياتها خراباً.