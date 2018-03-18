تأجيل استجواب نتنياهو وعائلته في القضية (4000) بسبب مرضه

تأجيل استجواب نتنياهو وعائلته في القضية (4000) بسبب مرضه
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قررت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تأجيل استجواب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته في قضية (بيزك) والمعروفة إعلامية باسم (الملف 4000)، الذي كان مقررا أن يتم يوم غد الاثنين.

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن القرار جاء بسبب شعور نتنياهو بالمرض منذ أيام. حيث تسبب ذلك في تأجيل العديد من الاجتماعات الهامة للحكومة والكابنيت والليكود.

وكان تقرر يوم الجمعة الماضي، استجواب نتنياهو وعائلته من جديد في قضية بيزك المعروفة إعلاميا بالملف 4000. حيث أشارت القناة إلى أن يائير نجل نتنياهو قد يتم استجوابه في القضية ذاتها.

ورجحت المصادر أن يتم تأجيل الاستجواب حتى عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وكانت مصادر مقربة من دوائر التحقيقات رجحت أن يتم توجيه لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو في قضية مهاجع رئيس الوزراء. مشيرةً إلى أنه بالرغم من انتهاء التحقيق المطلوب في القضية فإن موقف النائب العام افيحاي ماندلبليت لم يتغير بضرورة إعداد لائحة اتهام ضدها وتقديمها للمحاكمة.

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