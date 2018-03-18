عريقات: سلوك الإدارة الأمريكية يذكرنا بالدول الاستعمارية الكبرى

عريقات: سلوك الإدارة الأمريكية يذكرنا بالدول الاستعمارية الكبرى
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
دان الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مواصلة الإدارة الأميركية تهديدها لاستقرار وأمن النظام الدولي، منتقداً استهداف ومعاقبة الدول والشعوب الفقيرة التي تقف إلى جانب الحق والعدل من خلال استخدام سياسة الابتزاز المالي لتحقيق أغراض سياسية.

ووصف عريقات، خطوة الإدارة الأمريكية بقطع المساعدات الأمريكية عن الدول التي لا تصوت إلى جانبها فيما يتعلق بإسرائيل وقضايا الشرق الأوسط، بالسلوك العدائي المخجل في القرن الواحد والعشرين، الذي تبتزّ فيه دولة عظمى الدول والشعوب الفقيرة، وقال: "إن سلوك الإدارة الأميركية، يذكرنا بسلوك الدول الاستعمارية الكبرى في القرون الغابرة، التي حاولت فرض القوة والعقوبات على الشعوب الضعيفة، لكنها لم تنجح يوماً في إملاء إرادتها على إرادة الشعوب الحرة"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وقال عريقات في بيان صحفي اليوم الأحد: "إن الولايات المتحدة تصر على عزل نفسها عن المجتمع والقانون الدولي".

وأكد عريقات، أن التعاون الوثيق بين الإدارة الأميركية واليمين المتطرف في إسرائيل في شن حملات تحريضية ممنهجة على حقوق شعبنا وابتزازه، وقطع المساعدات عنه، وعن كل من يدعمه في المحافل الدولية، بهدف تركيعه وترسيخ الاستعمار لا يسيء إلى المصالح القومية الأميركية والشعب الأميركي فحسب، بل هو إهانة وإساءة إلى مكانة الولايات المتحدة أولاً التي من المفترض، أن تدافع عن المنظومة الحقوقية والقيمية وللمجتمع الدولي بأكمله ثانياً".

وأشار عريقات إلى ما تنطوي عليه هذه السياسة من نفاق وازدواجية معايير، إذ تعتمد الانتقائية في قطع المساعدات والانتقام من دول دون غيرها.

وقال: "إن تحديد الإدارة الأمريكية على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة 40 دولة وقطع المساعدات عنها، بما يشمل إنهاء البرامج الإنسانية ومشاريع التطوير كالمدارس والتدريبات المهنية وغيرها سيساهم في زعزعة الأمن والاستقرار الدوليين، ولن يعود على الإدارة الأمريكية بالنفع، حيث إن معظم هذه الدول قالت كلمتها بأن الحقوق لا تباع ولا تشترى".

وأعرب عريقات عن أمله في أن يتم ترجمة إجماع الغالبية العظمى من دول العالم على حق فلسطين في سيادتها إلى أفعال من أجل إنهاء الاحتلال الاستعماري، وتجسيد دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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