التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

المسار التعليمي: 1. معلم/ة تربية إسلامية 2. معلم/ة أساليب تربية إسلامية 3. معلم/ة تاريخ 4. معلم/ة الريادة والأعمال 5. معلم/ة لغة إنجليزية 6. معلم/ة أساليب لغة إنجليزية 7. معلم/ة جغرافيا 8. معلم/ة المصادر 9. معلم/ة لغة عربية 10. معلم/ة أساليب لغة عربية 11. معلم/ة فيزياء 12. معلم/ة تكنولوجيا المعلومات 13. معلم/ة رياضيات 14. معلم/ة أساليب رياضيات 15. معلم/ة أحياء 16. معلم/ة تربية دينية مسيحية 17. معلم/ة اجتماعيات 18. معلم/ة تربية فنية 19. معلم/ة علوم 20. مرشد/ة تربوي/ة 21. معلم/ة تربية رياضية 22. معلم/ة تربية تكنولوجية 23. معلم/ة كيمياء 24. معلم/ة علوم مالية 25. معلم/ة مكتبات 26. معلم/ة تربية موسيقية 27. معلم/ة رياض أطفال 28. معلم/ة التكنولوجي 29. معلم/ة لغة فرنسية 30. معلم/ة مرحلة أساسية/أدبي 31. معلم/ة مرحلة أساسية/علمي 32. معلم/ة التربية المهنية المسار المهني: 1. الاتصالات 2. الكهرباء/ استعمال 3. الإلكترونيات الصناعية 4. صيانة أجهزة الحاسوب الشخصية 5. صيانة الآلات 6. صيانة الآلات المكتبية 7. تكنولوجيا المصاعد 8. تكنولوجيا المباني الذكية 9. الطاقة المتجددة 10. كهرباء السيارات 11. ميكانيك السيارات 12. ميكاترونكس السيارات 13. الخراطة والتسوية 14. التكييف والتبريد 15. اللحام وتشكيل المعادن 16. الأدوات الصحية والتدفئة المركزية 17. التنجد الفني والديكور 18. النجارة 19. البناء والمساحة 20. تجليس السيارات ودهانها 21. التصميم الجرافيكي 22. تطوير تطبيقات الويب 23. تطبيقات الهواتف المحمولة 24. العلوم الزراعية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2018-2019 من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام اعتباراً من اليوم الأحد 18/3/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الأحد 1/4/2018.وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن هذه الوظائف ينسجم وما تتضمنه خطتها الاستراتيجية، وبما يجسّد إيمانها برسالتها التربوية للارتقاء بقطاع التعليم وتجويد مخرجاته، مؤكدةً سعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، والالتزام بمتطلبات الدقة والسرعة والشفافية، والتسهيل على المواطنين، داعيةً الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة موقعها للاطلاع على كامل التفاصيل.والوظائف التي تم الإعلان عنها؛ هي: