التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي 2018-2019 من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام اعتباراً من اليوم الأحد 18/3/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الأحد 1/4/2018.

وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن هذه الوظائف ينسجم وما تتضمنه خطتها الاستراتيجية، وبما يجسّد إيمانها برسالتها التربوية للارتقاء بقطاع التعليم وتجويد مخرجاته، مؤكدةً سعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، والالتزام بمتطلبات الدقة والسرعة والشفافية، والتسهيل على المواطنين، داعيةً الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة موقعها  للاطلاع على كامل التفاصيل.

والوظائف التي تم الإعلان عنها؛ هي:   

المسار التعليمي:
1. معلم/ة تربية إسلامية 2. معلم/ة أساليب تربية إسلامية  3. معلم/ة تاريخ 4. معلم/ة الريادة والأعمال
5. معلم/ة لغة إنجليزية6. معلم/ة أساليب لغة إنجليزية7. معلم/ة جغرافيا    8. معلم/ة المصادر
9. معلم/ة لغة عربية  10. معلم/ة أساليب لغة عربية  11. معلم/ة فيزياء  12. معلم/ة تكنولوجيا المعلومات
13. معلم/ة رياضيات14. معلم/ة أساليب رياضيات  15. معلم/ة أحياء  16. معلم/ة تربية دينية مسيحية
17. معلم/ة اجتماعيات  18. معلم/ة تربية فنية  19. معلم/ة علوم 20. مرشد/ة تربوي/ة
21. معلم/ة تربية رياضية  22. معلم/ة تربية تكنولوجية 23. معلم/ة كيمياء24. معلم/ة علوم مالية
25. معلم/ة مكتبات 26. معلم/ة تربية موسيقية  27. معلم/ة رياض أطفال28. معلم/ة التكنولوجي
29. معلم/ة لغة فرنسية  30. معلم/ة مرحلة أساسية/أدبي31. معلم/ة مرحلة أساسية/علمي32. معلم/ة التربية المهنية
المسار المهني:
1. الاتصالات2. الكهرباء/ استعمال3. الإلكترونيات الصناعية4. صيانة أجهزة الحاسوب الشخصية
5. صيانة الآلات6. صيانة الآلات المكتبية7. تكنولوجيا المصاعد8. تكنولوجيا المباني الذكية
9. الطاقة المتجددة10. كهرباء السيارات11. ميكانيك السيارات12. ميكاترونكس السيارات
13. الخراطة والتسوية14. التكييف والتبريد15. اللحام وتشكيل المعادن16. الأدوات الصحية والتدفئة المركزية
17. التنجد الفني والديكور18. النجارة19. البناء والمساحة20. تجليس السيارات ودهانها
21. التصميم الجرافيكي22. تطوير تطبيقات الويب23. تطبيقات الهواتف المحمولة24. العلوم الزراعية

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