فيديو وصور.. استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس وإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة

استشهد مواطن فلسطيني اليوم الأحد، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه بزعم تنفيذه عملية طعن في شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس.





وادعى الاعلام العبري أن عملية الطعن التي وقعت في القدس أسفرت عن أصابة حارس أمن اسرائيلي بجروح وصفت بالخطيرة.





بدوره، أكد موقع (ريشت كان) العبري أنه تم اجلاء حارس الأمن المصاب الى مستشفى هداسا، لافتا إلى أنه يبلغ من العمر 20 عاما، وحالته خطيرة جداً، فيما أعلنت قوات الاحتلال الاستنفار الأمني في البلدة القديمة.





بدورها، أكدت القناة السابعة العبرية، أن حارس الامن المصاب تعرض لعدة طعنات في الجزء العلوي من الجسم.

من جهتها قالت صحيفة (هارتس) العبرية: "منفذ عملية الطعن في القدس طعن المستوطن عدة طعنات في الصدر والرقبة، وحالته ميؤوس منها".



فيديو: جانب من عملية الطعن





فيديو: استنفار لقوات الاحتلال بعد عملية الطعن















رام الله - دنيا الوطن