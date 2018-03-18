النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات
رام الله - دنيا الوطن
وقعت جامعتا "القدس المفتوحة" و"الاستقلال" والنيابة العامة في فلسطين، يوم الأحد الموافق 18-03-2018م في مكتب رئاسة "القدس المفتوحة"، اتفاقية تعاون لتنظيم مؤتمر وطني بعنوان "آفة المخدرات في فلسطين: الواقع وسبل المواجهة". 

ووقّع الاتفاقية عن النيابة العامة النائب العام لدولة فلسطين د. أحمد براك، وعن "الاستقلال" رئيسها أ. د. عبد الناصر القدومي، وعن "القدس المفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، بحضور لفيف من شخصيات الجامعتين والنيابة.

وشكر أ. د. القدومي "القدس المفتوحة" على استقبالها، وأشاد بجهودها وبجهود النيابة الرامية إلى التغلب على هذه الظاهرة، مبيناً أن هذا المؤتمر يؤكد التكامل بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة، وأن هذا التكامل سيخرج بحلول وسياسات وخطط للتغلب على ظاهرة المخدرات وغيرها، مشيرًا إلى أن العمل الفردي لا يجدي نفعًا للمجتمع، ثم تابع: "علينا أن نخاطب الجهات والمؤسسات المعنية، مثل الشرطة، للمشاركة في المؤتمر، ثم التأني في البحث حتى تخرج دراساتنا علمية ومبنية على حقائق".

وأكد براك ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لمحاربة آفة المخدرات، خصوصاً بعد أن كشفوا معامل لصنع هذه السموم في مناطق عدة في الضفة، مؤكدًا أن هذه استراتيجية ممنهجة لتخريب فئة الشباب. ثم بيّن أهمية البحث العلمي الذي تنتجه مؤسسات التعليم العالي في تدعيم القرارات وبنائها، داعيًا القائمين على المؤتمر للتأني في البحث وتزويد الجهات المعنية بأبحاث حقيقية ملامسة للواقع.

وذكر براك أن قانون المخدرات الجديد شهد إسراعًا في إقراره لعدم وجود دراسة حقيقية عميقة له، راجياً أن تكون مخرجات هذا المؤتمر عميقة وعلمية يستند إليها في وضع القرارات والتشريعات ومتابعتها، داعيًا إلى دراسة ظاهرة المخدرات من مفاهيمها الاجتماعية والقانونية والنفسية وغيرها.

ورحب أ. د. يونس عمرو بالحضور، وعبر عن اعتزازه بجامعة الاستقلال وبالنيابة على جهودهما في رفعة الوطن، كل في موقع خدمته، وبيّن أن آفة المخدرات قد بدأت تنهش بفئة الشباب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، ما يوجب على مؤسساتنا تضافر جهودها وتكاملها في سبيل التغلب على هذه الظاهرة.

وأكد أ. د. عمرو أنه يعوّل على توصيات المؤتمر بأن تخرج عميقة وموضوعية وقابلة للتنفيذ، موصياً القائمين على المؤتمر بالتركيز على الأسرة والتربية والتعليم، لأن ظاهرة المخدرات باتت تنتشر بين طلبة المدارس الذين يحتاجون كل الدعم والتوجيه الممكنين لكونهم في مرحلة حساسة جدًا وفي سن التجربة والاندفاع.

وقال عميدا البحث العلمي في جامعتي: القدس المفتوحة أ. د. حسني عوض، والاستقلال د. وائل أبو صالح: إن أهم ما يهدف إليه المؤتمر هو التعرف على أسباب ظاهرة المخدرات وآثارها على المجتمع الفلسطيني، وبيان الواقع التشريعي لتجريمها في فلسطين، ثم تحديد دور أجهزة العدالة الجنائية في مواجهة هذه الظاهرة، ودور مؤسسات المجتمع المدني في الوقاية منها ثم علاجها.

وأوضحا أيضاً أن المؤتمر يسعى إلى بيان الدور المنوط بالجامعات والتعليم والإعلام والأسر ومؤسسات المجتمع المدني لحماية المجتمع من هذه الآفة، والاستفادة من التجارب والبرامج الناجحة في مجال الوقاية والعلاج منها، كما يسعى إلى الخروج بمقترحات عملية وطنية فاعلة لمكافحتها.

أخبار ذات صلة

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

فيديو وصور.. استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس وإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة

فيديو وصور.. استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس وإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

ليبرمان: هدفنا هو تدمير جميع أنفاق حماس بحلول نهاية العام

ليبرمان: هدفنا هو تدمير جميع أنفاق حماس بحلول نهاية العام

على خلفية الذمم المالية.. 100 ألف أمر حبس في غزة

على خلفية الذمم المالية.. 100 ألف أمر حبس في غزة

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

عربي

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

مقتل &#34;قاطع الرؤوس&#34; في تنظيم الدولة

مقتل "قاطع الرؤوس" في تنظيم الدولة

فيديو: ما قصة المياه البركانية الساخنة في الرياض؟

فيديو: ما قصة المياه البركانية الساخنة في الرياض؟

إجلاء أكثر من خمسة آلاف مدني عن الغوطة الشرقية

إجلاء أكثر من خمسة آلاف مدني عن الغوطة الشرقية

منوعات

براءة مني عراقي من تهمة &#34;خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري&#34;

براءة مني عراقي من تهمة "خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري"

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: &#34; اعترفتلي بحبها أول &#34;

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: " اعترفتلي بحبها أول "

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟