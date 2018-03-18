الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت  الشرطة الفلسطينية القبض اليوم الأحد، على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بعدة قضايا إطلاق نار وسرقات وتهديد مواطنين في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توفر معلومات لدى الشرطة عن تواجد أحد المشتبه بهم في بلدته الواقعة شمال شرق نابلس على الفور تم متابعة المعلومات، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه به الصادر بحقه عدة مذكرات قضائية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وفي سياق متصل، تم إلقاء القبض على شخصين آخرين بذات البلدة مشتبه بهما بعدة قضايا سرقة وصادر بحقهما عدة مذكرات قضائية وأوامر حبس.

وأكد البيان، أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

في سياق آخر، قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه به بالتهديد والتشهير لمواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في محافظة قلقيلية .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة, بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن للشرطة مفادها قيام شخص مجهول, بالتهديد والتشهير به عبر موقع التواصل الاجتماع, وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة, تم الاشتباه بشخص, وتم إحضاره إلى الشرطة, وبسماع أقواله أفاد بقيامه بالتهديد والتشهير بالمواطن وتم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا، وتم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .

أخبار ذات صلة

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

فيديو وصور.. استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس وإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة

فيديو وصور.. استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية طعن بالقدس وإصابة إسرائيلي بجروح خطيرة

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

ليبرمان: هدفنا هو تدمير جميع أنفاق حماس بحلول نهاية العام

ليبرمان: هدفنا هو تدمير جميع أنفاق حماس بحلول نهاية العام

على خلفية الذمم المالية.. 100 ألف أمر حبس في غزة

على خلفية الذمم المالية.. 100 ألف أمر حبس في غزة

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2018-2019

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

النيابة وجامعتا القدس المفتوحة والاستقلال يوقعون اتفاقية لتنظيم مؤتمر لمحاربة آفة المخدرات

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

عربي

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

بعد 21 عاماً.. إسرائيل تهدد باغتيال عسكري أردني سابق

مقتل &#34;قاطع الرؤوس&#34; في تنظيم الدولة

مقتل "قاطع الرؤوس" في تنظيم الدولة

فيديو: ما قصة المياه البركانية الساخنة في الرياض؟

فيديو: ما قصة المياه البركانية الساخنة في الرياض؟

إجلاء أكثر من خمسة آلاف مدني عن الغوطة الشرقية

إجلاء أكثر من خمسة آلاف مدني عن الغوطة الشرقية

منوعات

براءة مني عراقي من تهمة &#34;خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري&#34;

براءة مني عراقي من تهمة "خدش الحياء العام وتشويه صورة الرجل المصري"

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: تركيات يرقصن على أغنية بشرة خير في شوارع أزمير

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: &#34; اعترفتلي بحبها أول &#34;

فيديو: محمد ثروت عن زوجته: " اعترفتلي بحبها أول "

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟

مهيتاب ماجد المصري ترتدي الحجاب.. فما تعليق والدها؟