الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص يشتبه بإطلاقهم النار والسرقة بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة الفلسطينية القبض اليوم الأحد، على ثلاثة أشخاص يشتبه بهم بعدة قضايا إطلاق نار وسرقات وتهديد مواطنين في نابلس.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد توفر معلومات لدى الشرطة عن تواجد أحد المشتبه بهم في بلدته الواقعة شمال شرق نابلس على الفور تم متابعة المعلومات، وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المشتبه به الصادر بحقه عدة مذكرات قضائية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وفي سياق متصل، تم إلقاء القبض على شخصين آخرين بذات البلدة مشتبه بهما بعدة قضايا سرقة وصادر بحقهما عدة مذكرات قضائية وأوامر حبس.



وأكد البيان، أنه تم تحويل المشتبه بهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.



في سياق آخر، قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه به بالتهديد والتشهير لمواطن عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" في محافظة قلقيلية .



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة, بأنه وبناء على شكوى تقدم بها مواطن للشرطة مفادها قيام شخص مجهول, بالتهديد والتشهير به عبر موقع التواصل الاجتماع, وبعد البحث والتحري والمتابعة الحثيثة من قبل وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة في الشرطة, تم الاشتباه بشخص, وتم إحضاره إلى الشرطة, وبسماع أقواله أفاد بقيامه بالتهديد والتشهير بالمواطن وتم ضبط جهاز الحاسوب الذي بحوزته أصولا، وتم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .