بعد موجات التصعيد.. هل أصبح قطاع غزة على فوهة البركان؟

يبدو أن موجات التصعيد التي حدثت في قطاع غزة خلال الأيام الماضية عبر اقدام طائرات الاحتلال بقصف اهداف عدة للمقاومة الفلسطينية، مقدمة لمواجهة عسكرية.



"دنيا الوطن"، استطلع اراء بعض المحللين حول إمكانية شن حرب واسعة في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، وكان ردهم كالتالي:



أكد الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي، أن التصعيد لا ينذر بحرب واسعة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك فان جولة الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس قادمة.



وقال العقاد في لقاء مع "دنيا الوطن": "موضوع الحرب الان غير وارد، مع أن الاحتلال تجهز منذ فترة من خلال العديد من المناورات على الحدود، ولكن هناك مساعي دولية لإنقاذ قطاع غزة لأنه ملف انساني وسياسي، حيث يمكن ان يكون ذلك مدخلا الى فصل قطاع غزة وأن يصبح منطقة منفصلة عن الضفة الغربية".



وأضاف: "ما جرى في البيت الأبيض هو محاولة استغلال الظروف الصعبة في قطاع غزة ليكون منفصلا تماما عن الضفة الغربية، وبالتالي فان إسرائيل غير معنية بالحرب وانما ستعطي فرصة للجهود الدولية لتحقيق ما تريده من برامج".



وفيما بتعلق بالعبوات الناسفة التي تزرع على السياج الفاصلة، اعتبر العقاد أن المقاومة الفلسطينية لا تريد الدخول في حرب جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي؛ منوها في الوقت ذاته إلى أن ما يتم زراعته من عبوات ناسفة عند السياج الفاصل هي أعمال فردية، تهدف لجر حركة حماس لحرب جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.



بدوره أوضح راسم عبيدات المختص في الشأن الإسرائيلي، أن هناك عملية تصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وخصوصا بعد الحديث عن تدمير النفق في رفح جنوب قطاع غزة.



واعتبر عبيدات أن ما حدث من تصعيد للاحتلال في قطاع غزة مرتبط بما جرى في واشنطن واجتماع العصف الفكري الذي شاركت فيه العديد من الدور العربية والإسلامية تحت ذريعة تحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.



وقال: "المسألة ليست إنسانية بقدر ما أن هناك محاولات فرض عملية التدمير في قطاع غزة، والحديث يجري عن إدارة مصرية إسرائيلية أمريكية في القطاع، فعملية التصعيد واضحة في هذا الاتجاه".



واستبعد عبيدات أن تندفع الأمور باتجاه مواجهة شاملة بهذا الوقت داخل القطاع، معللا ذلك بأن المواجهة الشمالية تشهد تصعيدا غير مسبوق للاحتلال، معتبرا أن ما يقوم به الاحتلال الان هو جراحة موضعية، بمعنى تصعيد محدود بأن يعمل على تدمير الانفاق، وأن يراقب التطورات داخل القطاع.



وقال: "لا اعتقد ان الأمور قد تندفع لحرب شاملة وانما مواجهات محدود تقوم بها قوات الاحتلال للتحرش بقوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس".



من جانبه، أكد اللواء محمد المصري المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أن الجانب الإسرائيلي ليس من مصلحته شن حرب على قطاع غزة، مشرا إلى أن الفصائل والسلطة الفلسطينية لا ترغب في ذلك.



وقال: "في المقابل، فإن الظروف الداخلية في إسرائيلي وما يوجه لنتنياهو من قضايا فساد قد تدفعه للبحث عن مبرر لفتح معركة خارجية، بالإضافة الى أن الضغوطات على قطاع غزة بشكل كبير لأسباب قد تتعلق بصفقة القرن المقبلة".



ولفت المصري إلى أن الضغوطات السياسية الإسرائيلية تأتي في اطار الضغوطات على القيادة الفلسطينية والشعب في القطاع، والتي قد تؤدي الى الانفجار في النهاية.



خاص دنيا الوطن – أحمد العشي