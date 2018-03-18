الشاعر يؤكد على ضرورة رفع مكانة المرأة

من جانبها، أعربت سرغلي عن سعادتها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة على الأهمية البالغة لهذه المذكرة التي ستجعل هناك علاقة تكامل بين جمعية (تام) كمؤسسة مجتمع مدني ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بما تحتويه هذه المذكرة من بنود تسعى لتطوير المجتمع وتوعيته بمختلف القضايا المجتمعية وخاصة حقوق المرأة، ورفض كافة أشكال التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي.



وتنص المذكرة على تعزيز قدرات العاملين في قطاع المرأة في وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الإعلام الموجه للقضاء على العنف وتدريب كوادر متخصصة في الوزارة وتعزيز قدراتهم في مناهضة العنف ضد المرأة والمساهمة في إعادة دمج النساء الناجيات من العنف، ونزيلات البيوت الآمنة التابعة للوزارة، ووضع خطة تجنيد موارد، وتنفيذها بما يشمل التمكين الاقتصادي والمهني، وزيادة مستوى التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية حول العنف المبني على النوع الاجتماعي.



كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من وحدة المرأة والنوع الاجتماعي، وتنمية وإعلام المرأة، وتبادل المعلومات وتنسيق البرامج ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ المذكرة.



رام الله - دنيا الوطنوقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها د. إبراهيم الشاعر وجمعية تنمية وإعلام المرأة (تام) ممثلة برئيسة مجلس إدارتها د. سناء سرغلي صباح اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون وتنسيق الجهود في مجال دعم المرأة ،وصون حقوقها، ومشاركتها بما يتناسب مع دورها، وأثرها الحقيقي في بناء العائلة والمجتمع.وأشار د. الشاعر الى أن المذكرة تأتي في إطار الجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة المركبة التي تعيشها المرأة الفلسطينية والمرتبطة أولاً بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مجالات الحياة، وثانياً ببعض سلبيات الموروث الثقافي القائم على التمييز ضدها، مؤكداً أن نهوض المجتمع لا يمكن أن يحدث إلا بالقضاء على كافة أشكال اضطهاد الأفراد، وخصوصاً الفقير، والطفل والمرأة، وهذا يتطلب بناء مجتمع حر وقوي.أكد د. الشاعر، أن الوزارة تعمل على إزالة كل المُعيقات والصعوبات من أجل دمج المرأة في عمليات البناء، والتمكين حيث تحتل المرأة أولوية متقدمة في سياسات تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية التي تقودها الوزارة.وأوضح الشاعر، أن القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية، تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز دور المرأة، ومكانتها في المجتمع، وتسعى جاهدة لتعزيز المساواة، وتمكين المرأة، ومكافحة كل أشكال العنف ضدها من خلال ترجمة حقيقية لسياسات وبرامج حماية المرأة الفلسطينية، وتمكينها وتحرير طاقاتها لتساهم بفاعلية واقتدار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.