استجابةً لطلب إسرائيلي.. (فيسبوك) يعترف بالمستوطنات ويُغير خارطة القدس

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن إدارة (فيسبوك)، استجابت لطلب إسرائيلي، تضمن تعديل خارطة مدينة القدس، لتصبح تشمل الأحياء الاستيطانية التي أقامها الاحتلال بعد عام 1967.



وحسب الصحيفة، فإن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حوطيبلي، تقدمت بالطلب لمسؤولة العلاقات مع الحكومات في شركة (فيسبوك) العالمية يردينا كوتلر، والتي استجابت للطلب.



وزعمت الصحيفة، أن تقديم الطلب، جاء بعد شكاوى المستوطنين في القدس من عدم رؤيتهم الإعلانات التجارية للشركات الإسرائيلية على صفحاتهم في (فيسبوك)، رغم أنها إعلانات ممولة، إلا أن (فيسبوك) لم ينشر الإعلان في الصفحات التي يقطن أصحابها في الأحياء الاستيطانية في القدس المحتلة، لأنها لا ترد في الخرائط الرسمية للاحتلال.



وادعت الصحيفة، أن المسؤولة في (فيسبوك) عن العلاقات مع الحكومات، يردينا كوتلر، التي عملت سابقاً في ديوان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تجاوبت مع رسالة نائبة الوزيرة الإسرائيلية بسرعة، وأعلنت أن "الشركة توافق على أنه ليس لشركة تجارية، أن تحدد حدود أي دولة"، مضيفة أن "الشركة أزالت الخريطة السابقة".