الأعرج يُشيد بالدعم الياباني لقطاع النفايات الصُلبة في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

أشاد وزير الحكم المحلي، بالدعم الياباني المقدم من خلال الحكومة اليابانية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، لقطاع النفايات الصلبة في فلسطين.



جاء ذلك، خلال كلمته في حفل اختتام مشروع التعاون الفني لإدارة النفايات الصلبة في فلسطين، والذي استهدف تطوير قطاع النفايات الصلبة، وخاصة في محافظات القدس ونابلس وقلقيلية وطوباس.



وحضر الحفل ممثل اليابان لدى فلسطين تاكيشي أوكوبو، وممثلة مكتب (جايكا) في فلسطين يوكو ميتسوي، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، وطواقم الوزارة والمديريات، ورؤساء بلديات وهيئات محلية، ورؤساء وأعضاء مجالس الخدمات المشتركة في المحافظات المذكورة أعلاه.



وأكد الأعرج، أهمية المشروع الذي أسهم في رفع قدرات المجالس المشتركة الخمسة المستهدفة في المشروع، وتمكينها من القيام بمهامها بطريقة علمية مبنية على التخطيط السليم والإدارة الفعالة لتحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة.



وأشار الأعرج إلى ضرورة دعم مساعي الوزارة وجهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، وتحويل التحديات في هذا المجال إلى فرص للاستثمار.



وأعرب الأعرج عن أمله في استمرار الدعم الياباني المقدم لقطاع النفايات الصلبة، والعمل على إعداد مشاريع جديدة للدعم خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجال توريد المعدات اللازمة لكافة مجالس الخدمات المشتركة، وتمكينها في مساعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مقدماً شكره لكل من ساهم في إنجاز مشروع التعاون الفني وإنجاحه.



بدوره، أكد ممثل اليابان، اهتمام الحكومة اليابانية بحماية البيئة في فلسطين، حيث عملت على إدخال تقنيات حديثة خاصة بالبيئة وتطوير المنشآت البيئية، إلى جانب عملها ومن خلال التعاون المشترك بين الممثلية اليابانية ومكتب (جايكا) في فلسطين، وبالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، على تعزيز وبناء قدرات الوزارة، وخمسة مجالس مشتركة لتمكينهم من أداء واجباتهم على أكمل وجه، فيما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة.



وأكد أوكوبو التزام بلاده بدعم الحكومة الفلسطينية على المستوى السياسي، مؤكداً موقف بلاده الداعم لحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، إلى جانب استمرار تقديم الدعم لتحسين إدارة النفايات الصلبة، ومختلف القطاعات.



من جهتها، أكدت ميتسوي أهمية المشروع، الذي أسهم في تحسين إدارة النفايات الصلبة، الأمر الذي عزز من وعي المواطنين بأهمية الاهتمام بالحفاظ على النظافة، بالإضافة إلى تمكين المجالس المشتركة من أداء مهامها، والعمل على تحسين جودة الخدمات والارتقاء بها، كما وشكرت جهود كل الطواقم التي ساهمت في إنجاح المشروع.



هذا وقامت طواقم الإدارة العامة لمجالس الخدمات المشتركة في الوزارة، وفريق الخبراء اليابانيين، بتقديم عرض حول مخرجات المشروع.