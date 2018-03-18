فيديو: الميزان يطلق تقريره حول واقع حقوق قطاع غزة عام 2017

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خاص دنيا الوطن - عبد الله أبو حشيشأوصى تقرير أصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي كان بعنوان (واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال العام الماضي)، بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لإنقاذ حياة المدنيين في قطاع غزة.وطالب التقرير، المجتمع الدولي بالعمل على تعزيز التعاون في مجال حل المشكلات المعقدة، التي يعاني منها سكان قطاع غزة.وأكد عصام يونس مدير المركز، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، ويستوجب من كافة المنظمات، والمجتمع الدولي بالوقوف من أجل إنقاذ حياة المدنيين، معتبراً أن عام 2017 كان الأسوأ على قطاع غزة.من ناحيته، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، أن الصمت والفشل، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي هو أزمة كبيرة، ويجب على المجتمع الدولي، أن يتحرك لإنقاذ الوضع في غزة.ودعا الشوا، المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه شعبنا، والمبادئ الأساسية والعدالة تجاه قضايا المدنيين في قطاع غزة.وفي ذات السياق، شدد فتحي صباح، الباحث الإعلامي، على مواصلة إعداد التقارير الإعلامية، لإيصال معاناة المواطنين للمجتمع الدولي، وتسليط الضوء أكثر على القضايا الإنسانية، وإظهار تفاصيل معاناة الناس.وأوضح صباح في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" أنه من الواجب على المجتمع الدولي، تقديم الدعم الكافي لإنقاذ حياة المواطنين في غزة.