الخزندار: لا موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية وسنعيد بعض الحالات للبرنامج



وأشارت الخزندار، إلى أنه لا توجد أي توقعات لصرف تلك الشيكات خلال الفترة القادمة، ولا نستطيع تحديد موعد حتى لا يستطيع المواطن الاستعداد لهذا الموعد، متابعةً: "نتمنى ألا تتأخر صرف الشيكات والمستحقات وألا تتأخر أكثر من ذلك".



ونوهت إلى أنه سيتم إعادة بعض الحالات التي أُخرجت من البرنامج، وذلك بعد تحديث بياناتهم، والتأكد من أحقيتها في الحصول على المساعدات.



خاص دنيا الوطننفت مدير عام برامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية، سناء الخزندار، تحديد موعد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة، أو صرف المستحقات الغدائية.وقالت الخزندار، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة المالية أو وزير التنمية المجتمعية، مضيفةً: "نحن في الانتظار، ولم نُبلغ عن أي موعد لصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية الغذائية أو شيكات الشؤون".